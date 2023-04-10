За словами міністра оборони, процес розмінування можна прискорити за рахунок сучасних технологій.

Україні для розмінування своїх територій необхідно щонайменше 5 тисяч фахівців.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Медіацентрі Україна - Одеса на спільному брифінгу зі своїм датським колегою Троелсом Лунда Поульсеном.

"Мінімум 5 тисяч українських фахівців нам знадобиться, які будуть займатися розмінуванням. Це з розрахунком, що будуть приходити фахівці з інших країн. Це демонструє досвід Хорватії. Там війна закінчилася 28 років тому, і дотепер територія цієї країни не повністю розмінована. Вони в середньому на рік можуть розмінувати 50 кв. км, а у нас війна ще триває...", - сказав Резніков.

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Як додав міністр оборони України, якщо відштовхуватися від досвіду Хорватії та темпів розмінування цієї країни, на повне розмінування України піде 30 років.

За його словами, прискорити цей процес можна за допомогою сучасних технологій. Відповідне обладнання для розмінування надає Україні в тому числі Данія. Зокрема, Україні передадуть плавучих роботів тощо.

Війна в Україні - розмінування територій

Як повідомляв УНІАН, за оцінками ДСНС станом на січень, через повномасштабне вторгнення Росії вибухонебезпечними предметами потенційно забруднена майже третина території України. Наприкінці березня в ДСНС припустили, що Україні знадобиться понад 10 років на проведення розмінування територій.

У МВС заявили, що зважаючи на те, що 30% території заміновано, в Україні буде створений Центр з організації гуманітарного розмінування. Зазначається, що гуманітарне розмінування - планове. До цього процесу долучені ДСНС, Національна поліція, Міноборони, а також приватні неурядові оператори з гуманітарного розмінування.

Нагадаємо, 7 січня ДСНС запустила інтерактивну карту замінованих територій України, де українці можуть самостійно перевірити, чи є небезпечні місця поруч із їхніми будинками. Наразі особливо небезпечними зонами нашої держави є саме ті території, де були або все ще є присутніми війська РФ.

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