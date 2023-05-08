Малопомітними мінами-пелюстками рясно всіяні подвір’я мешканців області.

Для розмінування постраждалої від російських окупантів Харківщини за один рік потрібні 125 тисяч саперів, та сьогодні їх в регіоні працює лише дві сотні. Професійні сапери передусім розміновують лінії електропередач та критичну інфраструктуру, однак малопомітними мінами-пелюстками рясно всіяні подвір’я мешканців області. Чимало з них взялися вирішувати проблему самостійно, йдеться в сюжеті ТСН.

Приміром, з металошукачем та довжелезною палицею виходить на розмінування мешканець села Волохів Яр Олександр. До повномасштабної війни чоловік полював із металошукачем на снаряди часів Другої світової війни. Тепер із ним шукає ворожі снаряди на місцевих полях й сільських вулицях.

"Лежать на городі, потрібно прибрати. Забрав на городі. Ноги трясуться. Перші - ось так, тільки вудками, але вудок уже немає – вони розлітаються, коли вибухають. Потім сусіди, сусідка каже: "Маю 70 штук", – згадує Олександр, як почав "саперську" діяльність.

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Олександр переконує: розуміє, що це небезпечна справа, та вважає, що у такий спосіб може бути корисний – якщо вже на фронт не взяли.

"Зараз у полі. Потім до обіду бігтиму, там у будинках попросили. Потім хочу вибігти на річку, бо швидко треба прибирати", – каже чоловік.

За два тижні йому вже вдалося знайти 4 тисячі снарядів. Підриває ці небезпечні знахідки чоловік у спеціальній ямі, до якої приносить все, що знаходить.

Для деяких саперів-аматорів в регіоні небезпечна справа вже завершилася каліцтвом, та це не зупиняє інших розмінувальників. Активну роботу проводять саме зараз, на тлі потепління, оскільки існує небезпека розірвання снарядів через перегрів на сонці.

"Чим більше нагрівається предмет на сонці – рідина, яка всередині, стає більш текучою і відповідно йде протікання рідини через отвори і спрацьовує вибуховий предмет", – пояснює сапер Ігор Овчарук.

Попри те, що рятувальники не встигають реагувати на всі повідомлення про вибухівку, вони закликають українців не братися за цю справу самотужки і запастися терпінням.

Замінування території України внаслідок агресії РФ - що треба знати

Станом на початок року, за оцінками ДСНС, майже третина території України була забруднена вибухонебезпечними предметами внаслідок бойових дій та окупації. Через замінування посівні площі України зменшились на 25%.

Рятувальники кажуть, що на розмінування може піти понад 10 років. Водночас міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що на повне розмінування України піде 30 років.

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