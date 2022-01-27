Також компенсацію отримають п’ятеро поранених внаслідок обстрілу, які зараз перебувають у двох лікарнях Дніпра.

Родинам п’яти загиблих у Дніпрі військовослужбовців Національної гвардії, розстріляних нацгвардійцем Артемієм Рябчуком на території заводу "Південмаш", держава виплатить по 1,8 млн грн компенсації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу розповів командувач НГУ Микола Балан.

"Вони загинули під час виконання службових обов’язків. Держава повністю бере на себе поховання загиблих та виплатить їхнім батькам або дітям близько 1,8 млн грн", - сказав генерал.

За його словами, п’яти пораненим, які зараз перебувають у двох лікарнях Дніпра, також буде надано матеріальну допомогу. Гроші на ці цілі, як зазначив Балан, перераховано на військову частину, де служать нацгвардійці.

Розстріл у Дніпрі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, близько 4 години ранку 27 січня у Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ.

В результаті загинули 5 осіб, зокрема, жінка-працівниця заводу, ще 5 - отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник.

Читайте також"Молоді та життєрадісні": журналісти дізналися подробиці про вбитих у Дніпрі (фото, відео)Згодом правоохоронці затримали нацгвардійця в місті Підгороднє Дніпропетровської області.

За фактом умисного вбивства та дезертирства зі зброєю (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 ККУ) розпочато кримінальне провадження. Також розслідується справа стосовно службової недбалості керівництва Нацгвардії, що призвела до трагедії.

Рябчуку повідомили про підозру за ст. 115 (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї та бойових припасів) ККУ.

У ДБР розглядають кілька версій події.

Вас також можуть зацікавити новини: