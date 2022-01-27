Внаслідок бійні загинули п'ятеро людей. Також п'ятеро отримали вогнепальні поранення.

Вранці 27 січня Україну сколихнула новина про те, що в Дніпрі на території "Південмашу" 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук розстріляв своїх товаришів зі служби.

УНІАН розповідає всі подробиці кривавої бійні у Дніпрі: скільки загиблих та поранених, як затримували стрільця та яке покарання йому "світить".

27 січня: кривава бійня на "Південмаші" у Дніпрі

Близько 3:50 27 січня солдат-строковик взяв автомат і патрони, після чого почав стріляти у своїх товаришів зі служби. Все це відбувалося у вартовому приміщенні, де на той момент перебували 22 особи. Двоє людей зуміли вибігти на вулицю і викликали поліцейських з медиками. Інцидент стався на території Південного машинобудівного заводу в Дніпрі.

Одразу в місті було введено план "Сирена" з розшуку зловмисника. Невдовзі його було затримано з автоматом.

Солдат-стрілець у Дніпрі: що про нього відомо

У МВС згодом після кривавої бійні назвали ім'я стрільця - Артемій Рябчук, хлопець - 2001 року народження.

Солдат - уродженець міста Ізмаїл Одеської області, він ріс без батька. До обов'язків Рябчука, який розстріляв своїх товаришів зі служби, входила охорона території заводу "Південмаш".

За інформацією ЗМІ, солдата було призвано на термінову службу у жовтні 2021 року. Він нібито має середньотехнічну освіту, закінчив Ізмаїльський аграрно-технічний коледж. До служби в армії працював комірником на одному з приватних підприємств.

У Нацгвардії кажуть, що хлопець не входив до групи військовослужбовців, за якими спостерігали психологи.

Скільки людей розстріляв та поранив Артемій Рябчук

Внаслідок кривавої бійні на "Південмаші" у Дніпрі загинули 5 людей, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 - отримали поранення.

Постраждалі під час бійні на "Південмаші" у Дніпрі перебувають у важкому стані. За їхні життя борються хірурги в лікарні імені Мечникова. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. Так, один хлопець отримав поранення в черевну порожнину, життя ще двох поранених поза небезпекою, вони госпіталізовані. Ще одного потерпілого доставили в 16 міську лікарню. У нього поранення в груди, в стегно і в плече, він у важкому стані. 22-річна військова НГУ отримала серйозне поранення в живіт та коліно, вона втратила понад 3 літри крові.

ЗМІ назвали імена поранених:

Наместник Денис Вікторович, 23.08.2002 р.н

Гулида Владислав Юрійович, 31.12.1999 р.н.

Семенченко Ігор Андрійович, 1997 р.н.

Шарова Жанна Геннадіївна

Мачула Євген Сергійович, 08.07.2001 р.н.

Кого вбив Артемій Рябчук на "Південмаші": список жертв

Буганов Олександр Олександрович – 15.08.1987, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший лейтенант, начальник варти.

Левківський Артем Володимирович – 16.12.2000, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший солдат, помічник начальника варти. Проживає у м. Олешків, Херсонської області.

Драган Олександ Олександрович – 06.11. 1997, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, молодший сержант. Проживає: м. Дніпро.

Черник Леонід Леонідович – 2002 року народження, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший солдат. Проживає в Херсонській області.

Віра - цивільна загибла, 1986 року народження. Чи співробітниця заводу – встановлюється.

Затримання Артемія Рябчука: як це було

За даними журналістів, Рябчука затримали у селі Підгороднє. Імовірно, він рухався у бік Донецької області. До правоохоронців звернулася жінка, котра побачила нацгвардійця. При затриманні стрілець не чинив опір.

У ДБР повідомили, що нацгвардієц здався добровільно. Він попросив випадкову перехожу зателефонувати до поліції, оскільки свій телефон залишив на місці події. Він телефонував до поліції.

Що інкримінують нацгвардійцю

Розпочато розслідування у кримінальному провадженні щодо військовослужбовця Нацгвардії за фактом умисного вбивства та дезертирства зі зброєю (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 КК України).

Зеленський очікує від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину.

"Мотиви вбивці, те, як таке стало можливим, – усе має бути проаналізоване максимально детально. Обов’язкові кадрові висновки повинні бути зроблені найближчим часом", - сказав президент.

ДБР зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі (ч. 3 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Допит Артемія Рябчука: відео

Під час першого допиту одразу після затримання нацгвардієць, який у Дніпрі вбив п'ятьох військовослужбовців, Артемій Рябчук розповів хронологію свого злочину.

Спершу він дістав автомат із металевої скриньки. Першими жертвами строковика стали начальник варти та його помічник.

Він знав, що оператор зв'язується з частиною кожні 30 хвилин для доповіді. "Щоб вона не доповіла, я пальнув по ній", - розповів стрілець.

Після цього він із відкритого сейфа взяв споряджені ріжки і кинув у рюкзак. Потім солдат пострілом у голову вбив жінку, яка не випускала його із будівлі заводу. Він перестрибнув через огорожу, перерізавши колючий дріт.

Чому солдат розстріляв товаришів зі служби на "Південмаші": мотиви

Мотивом убивства 27 січня в Дніпрі вранці нацгвардійцем Артемієм Рябчуком 5-х своїх товаришів зі служби могла бути помста за образи з боку командирів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє народний депутат Юлія Яцик. "Попередня інформація щодо нацгвардійця. Два місяці тому він запобіг бійці між солдатами. Повідомив керівництву. Останні не вжили жодних заходів, визнали його "стукачем" і почали над ним знущатися. Він спеціально чекав два місяці, щоб отримати автомат і помститися. Про вчинене не шкодує", - написала вона.

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