Крім вбивства його підозрюють у дезертирстві.

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який сьогодні в Дніпрі розстріляв своїх товаришів по службі, про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила радник із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.

За її словами, під час затримання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу у Рябчука вилучили особисті речі, в тому числі ті, які можуть містити на собі сліди вчинення злочину (кров та продукти пострілу), а також зброю та гільзи.

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Сап'ян повідомила, що ДБР відкрило кримінальне провадження за ст.115 (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст.410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї та бойових припасів) ККУ.

"Слідчі уже повідомили Рябчуку про підозру саме за цими статтями", - додала вона.

Розстріл у Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 - отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник. ДБР відкрило кримінальне провадження.

У Міністерстві внутрішніх справ України показали фото строковика, який влаштував у Дніпрі розстріл солдатів. Підозрюваного звати Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. Відомо, що він з Ізмаїла Одеської області. На службі с осені 2021 року, а до цього працював на складі та має професійну технічну освіту.

Станом на 10:00 підозрюваного затримали. В ДБР повідомили, що Рябчук здався добровільно. Він попросив викликати правоохоронців незнайому жінку.

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що троє постраждалих перебувають у важкому стані. За їхнє життя борються хірурги в лікарні імені Мечникова. Життя ще двох поза загрозою.

На трагедію відреагував президент Володимир Зеленський. Він висловив співчуття рідним загиблих і очікує від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину.

ЗМІ раніше писали, що жителі села Броска, звідки родом солдатів Артемій Рябчук, вражені трагедією. Місцеві позитивно характеризують хлопця, але зазначають, що він уникав спілкування з однолітками.

Декілька років тому хлопець пережив особисту трагедію – на його очах потонув друг.

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