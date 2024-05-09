Україна та Ірландія якнайшвидше розпочнуть роботу над підготовкою укладення двосторонньої безпекової угоди.

Прем'єр-міністр нейтральної Ірландії Саймон Гарріс братиме участь у Саміті миру, який відбудеться у червні в Швейцарії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у мережі X.

"Нейтральна Ірландія – не означає байдужа до несправедливості та відновлення миру. Щойно у телефонній розмові прем'єр-міністр Саймон Гарріс підтвердив особисту участь у Саміті миру", - зазначив Зеленський.

Президент України додав, що вдячний за гуманітарну та логістичну допомогу з боку Ірландії.

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"Ми також обговорили перспективи співпраці в галузі розмінування", - повідомив Зеленський.

За словами президента, з ірландським прем'єром було домовлено доручити командам якнайшвидше почати роботу над двосторонньою безпековою угодою в межах Вільнюської декларації "Великої сімки".

Саміт миру - що відомо

15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем проведення заходу обрали Бюргеншток, розташований неподалік швейцарського міста Люцерн.

Президент Володимир Зеленський назвав три питання, які підніматиме Україна - це енергетична та ядерна безпека, вільне судноплавство, а також обмін "всіх на всіх" і повернення українських дітей, які були силою депортовані в Росію.

Між тим саму Росію не покликали на Саміт миру у Швейцарії. У Кремлі назвали подію "не налаштованою на результат ініціативою".

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