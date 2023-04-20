Одним із зловмисників є так званий "депутат держради республіки Крим" від прокремлівської партії "Єдина Росія" Василь Рогатін.

Служба безпеки України підозрює ще вісьмох колаборантів у співпраці з окупантами на захоплених Росією територіях.

Як повідомили в СБУ, одним із зловмисників є так званий "депутат держради республіки Крим" від прокремлівської партії "Єдина Росія" Василь Рогатін.

"З травня минулого року він очолив створений агресором "парламентський комітет з аграрної політики та сільських територій" на півострові. На цій "посаді" виконував вказівки Москви щодо забезпечення незаконного вивезення зерна з окупованих районів на півдні України до РФ", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Крім того, Служба безпеки повідомила про підозру очільниці "міністерства охорони здоров'я" Наталії Пащенко і "заступнику міністра внутрішніх справ" терористичної організації "ЛНР" Олексієві Мельнику.

"Вони входять до найближчого оточення ватажка терористів Пасічника, який безпосередньо сприяв їх призначенню на "міністерські посади". Встановлено, що керівниця "мінздраву" організувала переформатування медичної сфери захопленої Луганщини під потреби окупаційних угруповань. За її вказівкою в регіоні масово "перепрофілювали" місцеві лікарні та інші цивільні медзаклади під військові шпиталі РФ", - йдеться в повідомленні.

"Інший зловмисник - "посадовець МВС ЛНР" координував діяльність бойовиків зі складу "народної міліції", - додали в СБУ.

Також СБУ ідентифікувала чотирьох керівників так званих "гуманітарних центрів Єдиної Росії" у захопленій частині Луганщини. Це - Андрій Сьомченко, Неля Гордієнко, Олена Нікіфорова і Віктор Кушаков.

"Головне їхнє призначення - поширення кремлівського режиму під виглядом роздачі місцевим жителям "гумдопомоги" з країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Водночас діяльність цих ворожих осередків безпосередньо координував депутат держдуми РФ Віктор Водолацький, якому СБУ вже повідомила про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Служба безпеки також викрила жителя Миколаївщини Олексія Кондратюка, який під час окупації частини регіону агітував за проведення псевдореферендуму. Крім цього, він "зливав" ворогу персональні дані учасників руху опору і допомагав загарбникам "розквартировуватись" у будинках місцевих фермерів, які виїхали з району.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України за ст. 111 (державна зрада); ст. 111-1 (колабораційна діяльність); і ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Затримання колаборантів в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ затримала трьох російських посіпак у звільнених районах Харківської області. Серед них - двоє мешканців Вовчанського району, які є колишніми посадовцями органів місцевого самоврядування.

Також правоохоронці викрили мережу ворожих інтернет-агітаторів, серед яких посадовець Державного підриємства "Антонов". Зловмисники публічно підтримували російську збройну агресію проти України та закликали до зміни кордонів нашої держави.

Вас також можуть зацікавити новини: