Ворожі агенти публічно підтримували російську збройну агресію проти України та закликали до зміни кордонів нашої держави.

Правоохоронці викрили мережу ворожих інтернет-агітаторів, серед яких посадовець Державного підриємства "Антонов".

Як повідомляє Служба безпеки України, до міжрегіональної мережі прокремлівських інтернет-агітаторів входило шість пропагандистів, які проводили інформаційно-підривну діяльність на користь окупантів.

Зокрема, зловмисники публічно підтримували російську збройну агресію проти України та закликали до зміни кордонів нашої держави.

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"Для цього вони створили декілька акаунтів у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Більшу частину деструктивного контенту "підхоплювали" з інтернет-ресурсів країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Так, у Києві затримано провідного інженера підрозділу авіаційної безпеки держпідприємства "Антонов", який на російських інтернет-платформах "Вконтакте" та "Одноклассники" періодично поширював відео з виступами глави Чечні Рамзана Кадирова, який закликав до "приєднання" захоплених районів України до складу РФ.

В Івано-Франківській області до 5 років 6 місяців тюрми засуджено жительку Калуша, яка виправдовувала російську агресію та пропонувала видати російським загарбникам "головних бандерівців", а у Запоріжжі повідомлено про підозру місцевому жителю, який у своїх репостах та інтернет-публікаціях вихваляв російських окупантів та виправдовував їхні злочини проти мирних жителів.

Водночас на Закарпатті затримано жителя Берегівського району, який виправдовував псевдореферендуми в захоплених районах на півдні та сході України.

Крім цього, на території області викрито двох ворожих агітаторів з Білорусі, що мали посвідки на проживання в Україні.

За даними слідства, вони створили декілька пропагандистських акаунтів у соцмережах, які використовували для дискредитації Сил оборони та розпалювання антисемітських настроїв в регіоні.

"За всіма викритими фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за трьома статтями Кримінального кодексу України", - додали в СБУ.

Затримання зрадників України

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі повідомили про підозру "блогерці", яка закликала російського президента Володимира Путіна активніше бомбардувати Україну. Жінка зневажливо висловлювалась про українців і запевняла, що готова заплатити будь-яку ціну за настання "русского мира".

Також Служба безпеки України викрила ще трьох прокремлівських інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади в Україні та підтримували групу "Вагнера". Серед викритих - переселенка з Маріуполя та житель Бучі. Вони поширювали ворожі заклики з анонімних акаунтів у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні.

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