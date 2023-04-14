Після окупації частини регіону вони добровільно пішли на співпрацю з ворогом.

Служба безпеки затримала ще трьох ворожих поплічників під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області. Як повідомив прес-центр СБУ, серед них - двоє мешканців Вовчанського району, колишні посадовці органів місцевого самоврядування.

Зазначається, що після окупації частини регіону вони добровільно пішли на співпрацю з ворогом. "За це влітку минулого року їх призначили помічниками керівника "територіального управління" окупаційної адміністрації району. На цих "посадах" вони виконували вказівки агресора щодо підготовки і проведення псевдореферендуму на території захоплених громад. Для цього колаборанти особисто організовували збори місцевих жителів, де агітували брати участь у фейковому плебісциті і "проголосувати" на користь кремля. Також зловмисники змушували людей вступати до складу окупаційних "виборчкомів". У разі незгоди – погрожували репресіями з боку каральних органів рашистів", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 1 ст. 14 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

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Ще одним зловмисником, як поінформували в спецслужбі, виявився 55-річний мешканець селища Дворічна Куп’янського району, який після захоплення громади приєднався до лав місцевої окупаційної адміністрації. У серпні минулого року він добровільно погодився очолити створене агресором "управління фінансів" захопленого району.

"Там колаборант організовував роботу щодо наповнення "бюджету" загарбників, насамперед для потреб матеріально-технічного забезпечення окупаційних угруповань на східному фронті. Під час звільнення регіону колаборант втік до Харкова, де намагався "загубитися" та уникнути відповідальності. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність)", - заявили в СБУ.

Деокупація Харківщини і викриття колаборантів - останні новини

Станом на вересень 2022 року українська армія звільнила від російських окупантів майже всю Харківську область.

Після деокупації в українських селах і містах знаходили масові поховання українців зі слідами тортур. Найбільше таких місць було виявлено на околицях Ізюма.

Оскільки український контрнаступ відбувся блискавично, російські загарбники поспіхом покидали українські землі, кидаючи напризволяще техніку і своїх колаборантів, яким обіцяли "світле майбутнє з Росією". Багатьох з них вже вдалось затримати.

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