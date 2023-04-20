Перебуваючи на посадах, ці люди займалися підбором співробітників "міліції", охороною заходів, які проводила окупаційна адміністрація, а також виконували інші "правоохоронні функції" на території міста.

Колаборанти, які зайняли керівні посади в псевдоміліції Херсонщини, отримали 15 років тюрми, інформує Національна поліція України.

Як повідомляється, з березня по травень 2022 року четверо місцевих жителів, перебуваючи на території окупованого збройними силами Російської Федерації м. Генічеськ, пішли на співпрацю з окупаційною владою.

Йдеться про екс-начальника охорони приватної фірми, колишніх правоохоронців, які у різний час були звільнені зі своїх посад.

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Вони добровільно погодилися обійняти посади керівного складу псевдоправоохоронного органу - начальника, заступників начальника та керівника кадрового підрозділу так званого "Генического РО ГУ МВД по Херсонской области".

Перебуваючи на посадах, вони займалися підбором співробітників "міліції", охороною заходів, які проводила окупаційна адміністрація, а також виконували інші "правоохоронні функції" на території міста.

У червні 2022 року всім чотирьом повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Полювання на колаборантів - останні новини

Раніше Служба безпеки затримала ще трьох ворожих поплічників під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області. Як повідомив прес-центр СБУ, серед них - двоє мешканців Вовчанського району, колишні посадовці органів місцевого самоврядування.

До 11 років і 6 місяців позбавлення волі засудили коригувальника, який наводив "Калібри" російських окупантів на Миколаїв.

Крім того, було викрито чергового російського посіпаку у Миколаївській області. Зрадник "зливав" данні через групи в соціальних мережах та месенджерах, які адмініструються російськими спецслужбами.

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