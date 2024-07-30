Документ з "Дії" має таку ж юридичну силу, як і паперовий чи застосунок "Резерв+".

Відтепер військово-обліковий документ із QR-кодом можна отримати на порталі "Дія". Про це повідомляє пресслужба "Дії".

"Військово-обліковий документ із QR-кодом необхідний у багатьох життєвих ситуаціях від працевлаштування до проходження перевірки на блокпостах. Відтепер ви можете сформувати його на порталі "Дія" і за потреби роздрукувати", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що документ з "Дії" має таку ж юридичну силу, як і паперовий чи застосунок "Резерв+". Так кожен може перевірити коректність інформації в реєстрі "Оберіг", зокрема про бронювання.

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Як отримати документ:

для початку необхідно авторизуватися на порталі "Дія";

обрати сервіс Військово-обліковий документ;

подати заяву;

підписати заяву електронним підписом.

Після цього протягом 10 хвилин документ з’явиться в кабінеті громадянина на порталі "Дія".

"Дія" - останні новини

24 червня в державному застосунку "Дія" було запущено бета-тест свідоцтва про шлюб, розлучення та зміну імені.

28 червня стало відомо, що Кабінет міністрів ухвалив постанову, за якою в державному застосунку "Дія" відображатимуться медичні дані громадян. Українці зможуть через "Дію" зареєструвати себе як пацієнта в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ), а також обрати сімейного лікаря та подати чи розірвати декларацію.

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