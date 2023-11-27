Причини смерті встановлюються, ймовірно потерпілі замерзли.

На вулицях Одеси знайшли трьох загиблих, які ймовірно стали жертвами негоди. Як підтвердили УНІАН у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області, у місті виявлено тіла трьох загиблих людей.

"Усі троє – у Приморському районі міста. Наразі встановлюються особистості людей та причини їхньої смерті. Призначено відповідні експертизи", - сказали у поліції.

У пресслужбі додали, що зовнішніх ознак насильницької смерті на тілах не виявлено, тому за однією з версій – люди загинули через переохолодження.

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Наразі за фактом цих подій відкрито кримінальні справи за ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

У соціальних мережах очевидці пишуть, що мертвого чоловіка знайшли на автобусній зупинці у Щепному провулку, на вулиці Академіка Лазарєва — жінку, на Привокзальній площі — ще одного чоловіка. Йдеться, що загиблі ймовірно – безхатченки.

Нагадаємо, на Одещині через негоду застрягли у снігових наметах автобуси з пасажирами, автівки впало дуже багато дерев. До поліції надійшло півсотні повідомлень про ДТП, найбільше аварій сталося у Біляївському та Білгород-Дністровському напрямках за участю вантажівок та рейсових автобусів, зокрема міжнародного сполучення. Один з автобусів, який рухався з болгарської столиці Софія у напрямку міста Ізмаїл, неподалік села Орлівка Ренійської громади з'їхав у кювет. Також застряг на узбіччі біля села Новосільське автобус сполученням Бухарест – Одеса, в якому було понад 40 пасажирів.

В Одесі через негоду на котельні сталася серйозна аварія - впала труба заввишки понад 100 метрів.

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