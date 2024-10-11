Такий законопроект запропонувала нардеп Наталя Піпа.

Міністерство освіти підтримує законопроєкт, який пропонує зобовʼязати учнів та вчителів говорити українською мовою не лише на уроках, а увесь час перебування у школі. Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий виступаючи у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

"Щодо законопроєкту, ініціативи пані Наталі Піпи, то Міністерство освіти законопроєкт з деякими зауваженнями підтримало його", – зазначив міністр.

За словами Лісового, захищаючи українську мову, треба зберегти можливість розвитку мов національних спільнот Європейського Союзу.

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"Це безумовно ні в якому разі не поширюється на мову країни-агресора. Ми розуміємо, що мова використовується як зброя, як передумова для агресії", – додав міністр.

Ситуація в українській школі

Як писав УНІАН, міністр освіти України Оксен Лісовий поскаржився, що багато українських старшокласників виїжджають з країни. Особливо хлопці. Лісовий зазначив, що вважає західну освіту дуже міфологізованою – ми уявляємо навчання у "Оксфорді", тоді як насправді українська молодь вступає у звичайні виші.

Також ми розповідали, що в Україні планують запровадити трирічну профільну середню освіту. Це означає, що українські школярі вчитимуться не 11 років, а 12. Пілотний проєкт Міністерство освіти і науки України запустить у 2025 році, а вже з 2027 – трирічну профільну середню освіту.

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