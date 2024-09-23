Пілотний проєкт Міносвіти запустить уже в 2025 році.

В Україні планують запровадити трирічну профільну середню освіту. Це означає, що українські школярі вчитимуться не 11 років, а 12.

Відомо, що пілотний проєкт Міністерство освіти і науки України запустить у 2025 році, а вже з 2027 – трирічну профільну середню освіту. Як розповів міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, відповідну реформу організували так, щоб після випуску зі шкіл абітурієнти були краще підготовленими до університету.

При цьому міністр наголосив, що школярі зможуть самостійно обирати профілі навчання відповідно до власних інтересів.

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Крім того, після 9 класу учні зможуть піти вчитися до професійного коледжу, а відповідно – швидше здобути нову професію. Починаючи з 2027 року, девʼятикласники матимуть ухвалити рішення – навчатися в академічному ліцеї або в професійному коледжі, відповідно до своїх зацікавлень та здібностей.

Також Оксен Лісовий помідомив, що плануються зміни і у сфері вищої освіти.

"Ми зараз працюємо з нашою командою директорату вищої освіти й за деякими напрямками передбачаємо скорочення бакалаврату. Ми окремо анонсуємо, коли прийдемо до цього рішення", – сказав міністр.

Освіта в Україні: ви могли це пропустити

Під час вступної кампанії-2024 від бюджетного місця в українських закладах освіти відмовилися 6,3 тисячі абітурієнтів. Таку інформацію навів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький. За його словами, переважна частина осіб з цього числа вступили до українських університетів на контракт.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендував скасувати виготовлення золотих і срібних медалей державного зразка та відмовитися від їх вручення у школах. Закладам освіти пропонується самостійно відзначати найкращих учнів.

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