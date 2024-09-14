Вадим Хлюдзинський

Якщо людина не знала про провадження щодо неї, можна звертатися з позовною заявою.

Українське законодавство забороняє притягувати до відповідальності двічі за одне й те саме правопорушення. Про це, відповідаючи Українському радіо на питання щодо стягнення штрафів з ухилянтів, сказав адвокат Роман Кичко.

За його словами, якщо говорити про кожне продовження воєнного стану, то ТЦК із принциповою позицією штрафуватимуть у межах кожного продовження мобілізації та воєнного стану.

"Якщо будуть штрафувати за одне й те саме порушення, я вважаю, що це незаконно", - зазначив юрист. Відео дня

Він уточнив, що якщо людина не знала про провадження щодо неї з поважних причин ― її не повідомили про дату розгляду справи, не надіслали копію постанови і людина дізналася вже тільки з реєстру виконавчих проваджень ― то можна звертатися з позовною заявою про оскарження штрафу і паралельно просити поновити строк.

"Якщо людина доведе, що вона не знала про цей штраф, і суд переконається, що людина не була належним чином повідомлена, то суд стане на бік такої особи і поновить строк. Якщо людина користується для цього послугами адвоката, то вона має право вимагати, щоб їй це відшкодували", - уточнив юрист.

Він також пояснив, у яких випадках суд може зменшити розмір штрафу для "ухилянта".

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"Нормою встановлено 17 тисяч, його не можна зменшувати. Існує ще таке поняття, як закриття провадження по справі за малозначністю діяння. Якщо людина розкаялася, і суд вважає, що це не дуже серйозне правопорушення, то він може закрити цю справу і не накладати штраф. ... Якщо людина не стала на облік, то правопорушення не закінчене на даний момент. Якщо людина не повідомила свої дані, тут важливо, що саме прописується у постанові. Чи коректно ТЦК пропише час і місце вчинення правопорушення? Якщо ТЦК не зазначить дату правопорушення, час і місце, то це вже є підставою для скасування штрафу. Тому що протокол в такому разі некоректний", - розповів Кичко.

Мобілізація в Україні - останні новини

В Україні без направлення людина не може пройти ВЛК. Про це розповів адвокат Роман Кичко. За його словами, повістка на проходження ВЛК може бути, але перед проходженням комісії завжди буде направлення.

Раніше УНІАН повідомляв, що основна маса новобранців ще не встигла дістатися фронту, оскільки їхня підготовка ще триває. За словами президента Володимира Зеленського, Україна не може кидати новобранців в бій без підготовки, як це робить Росія.

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