Насамперед притягувати до відповідальності будуть людей, які абстрагувалися від свого військового обов’язку.

Українцям, які увійшли у процес оновлення даних, нададуть достатньо часу для завершення цього процесу, "усвідомлюючи черги і взагалі складну політичну ситуацію і складну економічну ситуацію в нашій країні". Таку думку в інтерв'ю Radio NV висловив юрист із військового права LCF Law Group, молодший лейтенант запасу Володимир Романчук.

За його словами, насамперед притягувати до адміністративної відповідальності будуть людей, які "повністю абстрагувалися від свого військового обов’язку і вирішили не оновлювати дані у принципі".

"Тобто не ставали в електронну чергу, не реєстрували Резерв+, не надсилали заяви до ТЦК. Тих, хто взагалі нічого не робив. Тих, хто в процесі оновлення даних, я думаю, їм нададуть достатньо часу для завершення цього процесу", - зазначив правник. Відео дня

Він пояснив, що якщо людина не встигла оновити дані, гіпотетично вона могла не встигнути оновити і фактичну адресу проживання.

"І, відповідно, направлений виклик засобами поштового зв’язку прийде за старою адресою, за якою вона вже не проживає. Інформацію про цей виклик людина може не отримати і може потрапити в розшук, навіть не усвідомлюючи це, паралельно знаходячись в черзі в Подільському РТЦК міста Києва", - сказав Романчук.

Він також нагадав про заяву Міноборорни, де зазначали, що можуть виникати ситуації, коли просто дані людини не встигли оцифрувати, "або це просто програмний збій, або це наслідок якоїсь ворожої атаки у кіберпросторі на додаток".

"Тож я думаю, в контексті пропуску цього терміну потрібно розділяти людей на тих, які розпочали комунікацію з ТЦК щодо оновлення даних, і тих, які повністю абстрагувалися від цього обов’язку. Насамперед, варто зазначити, що якщо ви почали оновлювати дані, ви маєте продовжити їх оновлювати, а якщо ви не почали оновлювати дані, ви маєте почати їх оновлювати", - резюмував експерт.

Штрафи за несвоєчасне оновлення даних

Напередодні у Міноборони розказали деталі процедури накладання штрафів за несвоєчасне оновлення даних. Там зазначили, що за невчасно оновлені військово-облікові дані, тобто до 16 липня, не всі військовозобов’язані будуть оштрафовані одразу - процедура може тривати від трьох місяців до року.

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