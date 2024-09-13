За словами Романа Кичка, повістка на проходження ВЛК може бути, але перед проходженням комісії завжди буде направлення.

Військовозобов’язаний в Україні повинен проходити ВЛК щороку. Про це в інтерв'ю Українському радіо сказав адвокат Роман Кичко.

За його словами, у мирний час проходити ВЛК необхідно раз на п’ять років, а під час воєнного стану ― раз на рік.

"Але специфіка військово-лікарської комісії єдина ― це завжди має відбуватися за викликом, за направленням. Повістка на проходження ВЛК може бути, але перед проходженням комісії завжди буде направлення", - підкреслив юрист. Відео дня

Він уточнив, що це має бути аркуш А4 з фотокарткою та всіма даними військовозобов’язаного.

"Тобто ВЛК завжди проходять за направленням, без направлення людина не може пройти ВЛК, у неї не виникає цього обов’язку. Коли ТЦК намагається штрафувати особу, якщо вона нібито не пройшла ВЛК раз на рік, то, на мою думку, вони користуються необізнаністю людей у юридичному плані. І це незаконно. Не було направлення ― не виникло обов’язку з’явитися ― не може бути штрафу та адміністративної відповідальності", - підкреслив Кичко.

Він також розповів про ситуації, коли у людини на руках немає жодного документа.

"Тут також адміністративна відповідальність. Зараз у людей на руках безліч різних документів, які свого часу видавалися і вважалися чинними. Наприклад, військовий квиток радянського зразка. Немає конкретних норм, які б передбачали вигляд документа", - зазначив адвокат.

Він підреслив, що коли запроваджувався додаток "Резерв+", була постанова Кабміну, яка передбачала запровадження такого поняття, як електронний обліковий документ, який формується у цьому додатку.

"Тимчасове посвідчення та військовий квиток плюс-мінус не радянського зразка ― це 100 відсотків чинні документи. Якщо у людини немає облікового документа на папері, але формується цей документ у додатку "Резерв+", відповідно до постанови №559, то це повноцінна юридична заміна та альтернатива паперовому документу. Тобто якщо на руках ніякого документа немає, то електронний обліковий документ із "Резерв+" ― це чинний обліковий документ. Важливий момент: у "Резерв+" має бути сформований саме pdf-файл із qr-кодом, цей файл можна роздрукувати на А4, на ньому видно всі дані", - наголосив юрист.

Мобілізація в Україні - останні новини

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визнав, що мобілізовані отримують недостатню підготовку. За його словами, ситуація на фронті не дає змоги забезпечити новобранцям належну підготовку - вона забирає забагато часу.

Також УНІАН повідомляв, що основна маса новобранців ще не встигла дістатися фронту, оскільки їхня підготовка ще триває. За словами президента Володимира Зеленського, Україна не може кидати новобранців в бій без підготовки, як це робить Росія.

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