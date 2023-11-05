Умовою скасування відповідного статусу є тривала стабільність в Україні, за якої населення більше не наражатиметься на серйозну небезпеку, наголошують у Федеральній раді.

Федеральна рада Швейцарії вирішила не скасовувати статус захисту S для українських біженців до 4 березня 2025 року. Його українцям, які були вимушені виїхати з країни через російське вторгнення, надають з 12 березня 2022 року.

Водночас, як зазначається на сайті Федеральної ради Швейцарії, вперше було визначено ціль щодо інтеграції біженців на ринку праці. До кінця 2024 року 40 відсотків працездатних осіб із статусом захисту S мають бути працевлаштовані.

"Станом на кінець жовтня 2023 року статус захисту S у Швейцарії мають близько 66 тисяч українців. Статус захисту S діє доти, доки його не скасує Федеральна рада. Умовою його скасування є тривала стабільність в Україні, за якої населення більше не наражатиметься на серйозну загальну небезпеку. Останні події показують, що зараз це не так, оскільки війна триває по всій країні. Не очікується, що ситуація зміниться в осяжному майбутньому", – йдеться в повідомленні.

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Українські біженці за кордоном: важливі новини

В Ірландії біженці з України, які прагнуть поїхати додому на Різдво або відправитися у подорож Ірландією, можуть втратити житло, яке їм надали. Причина полягає в нестачі житла для тих, хто тікає від війни.

Тим часом Румунія звітує про рекорди у працевлаштуванні українських біженців. Від початку повномасштабної війни РФ проти України там працевлаштовано 6954 українських громадян, а 500 румунських роботодавців висловили готовність прийняти на роботу українців.

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