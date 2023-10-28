38% респондентів твердять, що після оплати всіх витрат на проживання в Німеччині у них залишається понад 500 євро на місяць.

У більшості українців, які вимушено знаходяться у Німеччині через повномасштабне вторгнення, залишається 494 євро (19,1 тис грн) на місяць після оплати усіх витрат, пов’язаних із перебуванням у країні. Про це йдеться у дослідженні "З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців", проведеному Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії Прем’єр-міністра Польщі.

38% респондентів твердять, що після оплати всіх витрат на проживання в Німеччині у них залишається понад 500 євро (19,4 тис грн) на місяць. Майже у кожного п’ятого - від 100 до 300 євро (3,9-11,6 тис грн). Ще 28% респондентів заявляють, що заощаджують від 301 до 500 євро (11,7-19,4 тис грн). 15% вдається зекономити до 100 євро (3,9 тис грн). 13% респондентів заявляють про те, що у них залишається понад 1000 євро (38,8 тис грн).

Автори дослідження зазначають, що аналогічне опитування в Польщі показало, що у 59% громадян України після оплати всіх витрат на проживання в Польщі залишається майже у 4,5 рази менше - понад 500 злотих на місяць (близько 111 євро – 4,3 тис грн).

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Українські біженці у Німеччині

З серпня минулого року кількість зареєстрованих громадян України у Німечинні зросла на 410 тис.(дані Євростату). Дослідження EWL показує, що на рішення біженців обрати Німеччину найбільше впливає соціальний фактор – наявність друзів і знайомих у Німеччині (43%). А також матеріальні питання, а саме привабливіші соціальні виплати в Німеччині (42%), можливість накопичення більших заощаджень (38%) та пропозиції роботи з вищою зарплатою (27%)

В ході дослідження було опитано 400 повнолітніх громадян України, які приїхали до Польщі після початку війни, а потім виїхали до Німеччини.

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