В місяць можна заробити 900-1200 євро і до 1500 євро на руки у високий сезон виробництва.

З початку повномасштабного вторгнення в Румунії було працевлаштовано 6954 українських громадян, а 500 румунських роботодавців висловили готовність прийняти на роботу українців. Про це прозвітувало у вересні Міністерство праці та соціальної солідарності Румунії, інформує Міграційна платформа EWL.

Вже у серпні Міністерство праці Румунії повідомляло про найвищу кількість після 24 лютого 2022 року укладених з громадянами України договорів (6850), які виїхали до Румунії через війну. До повномасштабного вторгнення було укладено 1 125 трудових договорiв.

За даними експертів Міграційної платформи EWL, для громадян України у Румунії пропонують найчастіше просту фізичну роботу. Це переважно вакансії, які не вимагають досвіду та знання румунської мови. Восени для українців у Румунії є робота на підприємствах автомобільної галузі, харчової та переробної промисловості, пекарнях, тощо. Це в основному підприємства, які знаходяться у великих містах або їхніх передмістях.

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Мінімальна зарплата становить близько 600 євро. В місяць можна заробити 900-1200 євро і до 1500 євро на руки у високий сезон виробництва. При цьому більшість роботодавців надають безкоштовно житло, забезпечують безкоштовним проїздом до роботи, а також видають талони на харчування, які можна використати у румунських супермаркетах, як додатковий елемент мотивування працівників. Крім того, забезпечують опіку над дітьми жінок з України, поки вони працюють. Усе це перетворює Румунію не тільки на країну прихистку для українських біженців, а й новий напрямок для трудової міграції, який активно розвивається, - переконують аналітики EWL.

Румунію обирають ще й через ліберальний підхід у легалізації та працевлаштуванні. На відміну від деяких країн ЄС Румунія не відмовляє у тимчасовому захисті, якщо людина вже користувалася прихистком в іншій країні ЄС.

Українські біженці в Румунії

За даними Євростату, Румунія увійшла до списку країн, де з серпня 2022 року фіксують найбільший приплив громадян України з тимчасовим захистом (понад 70 тис. людей). У серпні в країні перебувало 137 850 громадян України з тимчасовим захистом. Румунська прикордонна служба фіксувала у середньому 15-17 тисяч в’їздів громадян України щодня у вересні. У жовтні до Румунії щодня в’їжджає у середньому 9 тис. громадян України.

У перші місяці після повномасштабного вторгнення більшість українських біженців обирали Румунію в першу чергу через членство в НАТО (64%). Працевлаштуванням були зацікавлені лише 27% українських біженців.

Весною уряд Румунії посилив правила видачі грошової допомоги для українських біженців. Тепер підтримка буде обмежена за часом.

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