Це пов'язано з нестачею житла для біженців.

Біженці з України, які планують поїхати додому на Різдво або відправитися у подорож Ірландією, можуть втрати надане їм житло.

Як пише ірландське видання Extra.ie, у жовтні було скорочено з семи до нуля днів термін, на який українці можуть залишити своє житло. "Зміна в політиці, яка стосується як внутрішніх, так і міжнародних поїздок, є першою в низці майбутніх заходів, спрямованих на те, щоб зробити Ірландію менш привабливою для тих, хто тікає від війни в Україні", - зазначають вони.

За даними джерел видання, Департамент інтеграції щотижня має розміщувати 700 новоприбулих людей, хоча має "порожні ліжка" у державному житлі, в якому деякі біженці тимчасово не живуть.

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"Бенефіціари тимчасового захисту можуть покинути своє тимчасове житло для подорожі, але повинні заздалегідь повідомити про це Департамент, щоб звільнити житло для інших, які цього потребують. Їм пропонується подати запит на нове житло після повернення, якщо воно буде доступне, але може бути не в тому ж місці", - повідомили у Департаменті.

Біженцям, яким необхідно повернутися в Україну через "документально підтверджені медичні потреби або з міркувань співчуття", будуть надані ліжка протягом "розумного періоду часу".

Українці в Ірландії: що відомо

Журналісти зазначають, що до Ірландії прибуло понад 98 тисяч українських біженців, з них понад 74 тисячі розмістили в наданому урядом житлі вартістю 1,5 міл'ярдів євро на рік.

Ще близько 450 біженців тимчасово розмістили в наметах в казармах Колумб в Муллінгарі, графство Вестміт.

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