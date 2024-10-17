Прокурор Хмельницької області розповів, як і коли отримав інвалідність.

Прокурор Хмельницької області Олексій Олійник спростував заяву, яка з'явилася у ЗМІ, про те, що всі місцеві прокурори отримали довідки про інвалідність II групи, заявивши, що її мають лише 48 із 225.

Так він відреагував на оприлюднену журналістом Юрієм Бутусовим інформацію про те, що нібито 51 прокурор Хмельниччини на чолі з обласним оформили фіктивну інвалідність, покриваючи корупційну схему голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яка видавала ухилянтам довідки для уникнення мобілізації. За даними Бутусова, прокурори мали у цьому свій інтерес. Крім отримання немалих пенсійних виплат, через наявність інвалідності їх складніше звільнити з посад.

Коментуючи заяву журналіста, Олійник зазначив, що оприлюднена ним інформація не в повній мірі відповідає дійсності.

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"Чисельний склад прокуратури області складає 225 прокурорів. А інвалідність мають лише 48, тому стверджувати що уся прокуратура складається з осіб з інвалідністю не є правильним. Більше того, інвалідність більшості працівників отримана не за останні роки", - розповів прокурор.

Також він заявив, що має проблеми зі здоров’ям, оскільки у 2005 році "отримав травму на робочому місці, вивчаючи матеріали кримінального провадження".

За його словами, групу інвалідності йому призначили у 2017 році, ще задовго до призначення на посаду. Олійник переконує, що хвороба не перешкоджає йому виконувати службові обов’язки.

Однак прокурор не повідомив свого діагнозу та не вказав, чи підтверджується він чимось, окрім довідки від МСЕК.

Затримання керівниці Хмельницької МСЕК – деталі

4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина, який обіймав керівну посаду у Пенсійному фоні на Хмельниччині, викрили у незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах.

Крім того, ця родина володіє, зокрема, 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, а також 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже 2,3 млн доларів США.

Крупу підозрюють у незаконному оформленні інвалідності чоловікам, які намагались уникнути військової служби. Її відправили під варту на 60 діб із можливістю внесення застави розміром 500 млн грн.

16 жовтня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що близько 50 прокурорів Хмельницької області оформили інвалідність. До цього може бути причетна Крупа і її син. У зв’язку з цим генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування.

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