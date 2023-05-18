Адміністрацію бару змусили вибачатися.

В окупованому Криму склали протоколи про "дискредитацію" російської армії на власників караоке-клубу, які відмовилися включити гімн РФ.

У мережі з'явилося відео, на якому відвідувачка бару "Чо-чо" кричить на адміністрацію, вимагаючи включити російський гімн і погрожує їм зверненням в поліцію. Жінка каже, що її чоловік брав участь у двох війнах у Сирії та у війні в Україні.

"Хлопці в основному були в закладі не російської національності, включаючи і робочий колектив. Ми з компанією почули як хлопець співав вірменську пісню, вирішили заспівати гімн Росії, на що нам категорично відмовили і сказали, що ця пісня не відповідає контингенту закладу, що в цьому закладі не прийнято співати патріочні пісні Батьківщини! На питання, чи підтримують вони СВО, всі дружно промовчали", - поскаржилася вона російському Telegram-каналу.

Відео дня

Вже пізніше в мережі з'явилися відео, на якому ОМОН вривається в приміщення клубу. Керівництво караоке-бару змусили вибачатися на камеру, на них склали протоколи про "дискредитацію" Збройних Сил РФ.

Доноси в Криму: останні новини

Після початку повномасштабної війни в тимчасово окупованому Криму створили Telegram-канал, який шукає людей, які підтримують Україну і виступають проти війни. На людей пишуть доноси в поліцію, потім їх затримують і змушують вибачатися на камеру.

Людей переслідують за українську символіку в соціальних мережах, українські пісні і за висловлювання проти війни. Також причиною засумніватися в підтримці Росії можуть стати кольори українського прапора.

Раніше глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов пропонував притягати до кримінальної відповідальності кримчан з проукраїнською позицією, а також позбавляти громадянства тих, хто не встає, коли чує гімн РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: