Він вважає, що від таких людей "немає користі".

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов запропонував позбавляти громадянства людей, які чекають деокупації півострова або не встають, почувши гімн Росії.

В ефірі "Крим 24" він заявив, що таким чином люди проявляють неповагу до російських символів. "Я вважаю за необхідне ставити питання про позбавлення громадянства. Якщо це задокументований випадок, коли не встають на гімн Росії. Навіщо тобі громадянство, коли ти не поважаєш Росію і їй символи? Потрібно вирішувати в судовому порядку", - сказав Аксьонов.

За його словами, від цих людей немає користі. "Всі наші проблеми вирощені нашими руками. Ми спочатку їх створюємо, прощаємо їх, а потім дивимося на це. Так не буде", - сказав глава окупаційної адміністрації.

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У Криму переслідують людей, які підтримують Україну

Восени Аксьонов погрожував людям з проукраїнською позицією звільненнями та притягненням до кримінальної відповідальності. Він заявив, що таким людям краще виїхати в Україну.

Неодноразово на півострові затримували за українські пісні. Виправдовуватися за це доводилося діджею, що включив пісню "Дике поле" і жінці, яка крутила на дискотеці пісню Вєрки Сердючки.

У Севастополі вирахували по камерах чоловіка, який заспівав "Ой, у лузі червона калина" у своєму автомобілі. Також повідомлялося про звільнення викладача через пісню "Байрактар".

Українкці, яка виконала "Ой у лузі червона калина" в Instagram, виписали штраф, вона записала відеозвернення з вибаченнями. Пізніше стало відомо, що вона хотіла отримати російський паспорт, але їй відмовили.

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