"Злісну порушницю" вимагають покарати. До цього залучили так званих правоохоронців.

В анексованому Криму жінка на повну гучність увімкнула в автівці трек "Чорнобаївка" і нарвалася на лють Z-патріотів. Проросійські жителі півострова звернулися у поліцію, вимагаючи її покарання.

Як повідомляють окупаційні Telegram-канали, місцева бізнес-леді Анжеліка К. слухала трек із закликами до ліквідації російських окупантів у своїй автівці. На кадрах з паркінгу видно, що жінка вийшла із салону і стояла під звуки треку "Чорнобаївка" українського гурту "ДІТИ Фрістайла".

Пропагандистські канали назвають цю пісню "націоналістичною", а саму жінку - "дамочкою з поганим музичним смаком".

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"З огляду на той факт, що українська націоналістична пісня звучала в момент, коли автомобіль жінки перебував на громадській парковці, багато користувачів соцмереж у коментарях зазначили, що формально це публічне виконання забороненої пісні та дискредитація ЗС РФ, закликавши правоохоронні органи розібратися в ситуації", – повідомляють пропагандисти.

Пісенні "диверсії": головні новини

Це вже не перший подібний випадок з українськими піснями на окупованій території. Раніше в окупованому Маріуполі заарештували підлітків, які виконували гімн України.

Перед цим в окупованому Криму жінка вибачалася на камеру за пісню Вєрки Сердючки на дискотеці, а діджей - за пісню "Дике поле" у караоке-барі.

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