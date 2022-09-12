Мова йде про кримінальну відповідальність.

В тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму почали ширитися проукраїнські настрої. Люди на півострові під час деяких заходів скандують українські націоналістичні гасла.

Так званий очільник "Ради Міністрів Республіки Крим" Сергій Аксьонов у Telegram записав відеозвернення. Представник окупаційної влади погрожує людям з проукраїнською позицією в'язницею.

"В інформаційному просторі з'являються відео із публічних заходів у Криму, на яких учасники скандують проукраїнські гасла, співають націоналістичні пісні. Вважаю, що і організаторів, і учасників подібних розваг потрібно притягувати до відповідальності, звільняти з посад, вживати інших заходів у межах законодавства. Для тих, хто підтримує український режим, раціональним та логічним буде виїхати до тієї країни, яку вони так люблять", - сказав Аксьонов.

Відео дня

Маріонетка Кремля уточнив, що мова йде про кримінальну відповідальність.

Раніше полковник ЗСУ зауважив, що повітряні тривоги, які почастішали на території окупованого Криму, пов'язані із вибухами там, свідчать про початок деокупації півострова.

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