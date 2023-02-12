Дмитро Лубинець зазначив, що австрійський представник особисто вивіз неповнолітніх українців до Росії.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів подробиці скандалу з вивезенням українських дітей з Австрії до Російської Федерації. Український омбудсман повідомив, що отримав лише відписки від Європейського інституту Омбудсмана.

Лубинець зазначив, що діти з Луганської області спочатку якийсь час перебували у Львівській області, на них були оформлені всі необхідні документи та отримані дозволи від батьків, щоб маленькі українці могли законно знаходиться в Австрії.

"Пан Зігеле їх (дітей з Луганської області – УНІАН) забирає (ми зараз розбираємося, яким чином він це зробив) і фізично доставляє в Росію. Цілком ймовірно, він це зробив літаком через Анкару. Прилетів до Москви, де особисто передав їх представникам РФ. Тобто, знаєте, така доставка за викликом українських дітей з території Європи прямо в Москву", - повідомив український омбудсман в інтерв'ю виданню NV.

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При цьому він зазначив, що відразу ж звернувся до президента організації Драгона Мілкова і вимагав скликати засідання через вивезення дітей з Австрії, а також виключення Зігеле з організації.

"На перший лист я не отримав ніякої свідомої відповіді. Була послана така відповідь, що пан Зігеле, коли він це робив, не був представником цієї організації. У мене виникло таке риторичне питання: вночі Зігеле є представником цієї організації, коли спить, а коли вдень він фізично забирає українських дітей, перевозить їх до Росії, то він звичайний громадянин Австрії", - повідомив Лубінець.

Крім того, на другий лист українського омбудсмана надіслали неофіційну відповідь, що нібито заблокований робочий комп'ютер, тому відповісти вони не можуть.

"Після цього зрозумів, що президент цієї організації Драго Мілков підтримує дії Йозефа Зігеле, а я перебувати в лавах цієї організації не можу. Я публічно написав відкритий лист до всіх членів цієї організації з пропозицією, проханням, вимогою вийти з лав цієї організації. Показав приклад. Я публічно розрізав членський квиток. Я хотів би подякувати омбудсменам Латвії, Литви, які вже вийшли з цієї організації. І я знаю, що зараз готуються ряд інших наших колег, які теж будуть виходити з цієї організації", - пояснив Уповноважений з прав людини.

Також він розповів, що влада Австрії відкрила кримінальне провадження щодо Зігеле й призупинила дію його адвокатського посвідчення, а також вилучила комп'ютерну техніку.

"Я сподіваюся, що Зігеле буде на лаві підсудних, як людина, яка безпосередньо взяла участь у викраденні двох українських дітей. Саме так я трактую цю ситуацію. Він фізично забрав українських дітей й передав їх представникам країни-терориста РФ", - підсумував Лубинець.

Викрадення українських дітей в Австрії - що відомо

В Австрії чиновники провінції Тіроль без дозволу української влади відправили до Москви двох підлітків з України. Юнаки 16 та 17 років проживали у дитячо-юнацькому закладі.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець демонстративно знищив свій членський квиток Європейського інституту Омбудсмана і заявив про вихід з організації на знак протесту.

Він підкреслив, що Зігеле порушив Женевську конвенцію про захист цивільного населення в умовах війни. Також він зазначив, що насильницька передача дітей за даних обставин "є однією з ознак геноциду".

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