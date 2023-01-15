Влада Австрії розслідує неузгоджену відправку дітей-біженців прямо до рук країни-агресора.

В Австрії чиновники провінції Тіроль без дозволу української влади відправили до Москви двох українських підлітків – нібито там на них чекали матері. Про це пише австрійське видання Der Standard.

Згідно з наявною інформацією, двоє юнаків 16 та 17 років проживали у дитячо-юнацькому закладі. На початку січня підлітків відправили до Москви, як стверджується, з метою возз'єднання сімей.

За даними журналістів, до ухвалення цього рішення причетний співробітник Європейського інституту омбудсмена, що працює в провінційному офісі тірольського омбудсмена. Причому, як стверджується, він не погодив свої дії не тільки з офіційними представниками України, але навіть з місцевою австрійською владою.

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"Судячи з усього, ця людина діяла на прохання свого колеги російського омбудсмена, який, мабуть, призначений Держдумою Росії. За його словами, він отримав інформацію з російського посольства про те, що матері молодих людей вже знаходяться в Росії і хочуть, щоб їхні сім'ї возз'єдналися. Чи залишаються батьки в Росії добровільно, поки не встановлено", - пише видання.

Зараз цей чиновник відсторонений від роботи, законність його дій перевіряють австрійські правоохоронці.

Українські біженці в Європі

За даними ООН на кінець 2022 року, рятуючись від російського вторгнення, біженцями стали близько 7,4 мільйона українців. Більшість з них осіли в Польщі та Німеччині.

При цьому життя в чужій країні далеко не завжди виявляється легшим, ніж у воюючій Україні. Так, наприклад, у Британії кожен третій український біженець опинився фактично бездомним.

Президент Зеленський вважає, що повернення додому мільйонів біженців має стати одним із пріоритетом української держави.

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