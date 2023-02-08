Лубинець закликав своїх колег з інших країн наслідувати його приклад.

В січні Австрія відправила до Москви двох українських дітей-біженців. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець демонстративно знищив свій членський квиток Європейського інституту Омбудсмана (ЄІО) і заявити про вихід з організації на знак протесту.

"Цей крок став наслідком того, що двох українських дітей, які перебували на території Республіки Австрія через російську збройну агресію, "правозахисник Європейського інституту омбудсмана (ЄІО)" вивіз на територію РФ", - заявив Лубінець.

За інформацією ЗМІ, двох українських дітей з Австрії до Росії відправив доктор Йозеф Зігеле - генеральний секретар ЄІО, який також є заступником омбудсмена землі Тіроль в Австрії.

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Лубінець підкреслив, що своїми діями Зігеле порушив Женевську конвенцію про захист цивільного населення в умовах війни. Також він зазначив, що насильницька передача дітей за даних обставин "є однією з ознак геноциду".

Особливе обурення українського омбудсмена викликав той факт, що ЄІО не провів внутрішнє розслідування і не вжив щодо Зігеле жодних санкцій. При цьому президент ЄІО проігнорував відповідні запити Лубінця.

"Звернувся до колег, які є членами Інституту, розглянути можливість негайного виходу з Європейського інституту омбудсмена і засудити дії його керівництва", – повідомив він.

Українські біженці в Європі

За даними ООН, на кінець січня в країнах Європи залишалося близько 4,8 млн українських біженців. Найбільше - у Польщі (1,5 млн), Німеччині (881 тис.) та Чехії (485 тис.). В цілому за час війни в Європі побувало 8 мільйонів українських біженців, включаючи тих, хто повернувся додому до теперішнього часу.

Оскільки війна в Україні все ще далека від завершення, Європейський союз продовжив для українців режим захисту. Національні уряди також продовжили відповідні заходи.

При цьому українські біженці нерідко стикаються в Європі з порушенням своїх прав і стають жертвами незаконної трудової експлуатації. Показовий випадок стався в Іспанії.

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