Сьогодні суд зменшив розмір застави для інвестбанкіра до 21 мільйона гривень.

Скандальний бізнесмен Ігор Мазепа вийшов з-під варти під заставу. Про це інформує Forbes із посиланням на прес-службу інвестиційної компанії Concorde Capital, власником якої є Мазепа.

Інших подробиць звільнення бізнесмена з СІЗО видання не повідомляє.

Як відомо, сьогодні, 23 січня, Апеляційний суд Києва залишив Ігоря Мазепу під вартою, але йому зменшили заставу. Так, Феміда розглянула скаргу на ухвалу Печерського районного суду, згідно з якою бізнесмена було взято під варту з можливістю внесення майже 350 млн грн застави. Його залишили під вартою до 27 лютого, але зменшили заставу до 21 млн грн.

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Справа Ігоря Мазепи - останні новини

29 листопада Печерський суд Києва обрав запобіжний захід скандальному інвестбанкіру Мазепі. Співробітники Державного бюро розслідувань та Нацполіції викрили та затримали учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, де розташовані гідротехнічні споруди Київської гідроелектростанції. Згодом ДБР затримало Мазепу та його брата за відчуження земель Київської ГЕС.

19 січня Печерський районний суд Києва обрав Мазепі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 349 млн грн.

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