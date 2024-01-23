Тепер застава складає 21 млн грн, тоді як спершу йшлося про значно більшу суму.

Київський апеляційний суд залишив бізнесмена Ігоря Мазепу під вартою, але йому зменшили розмір застави. Як повідомляє hromadske, суд розглянув скаргу на ухвалу Печерського районного суду, згідно з якою Мазепу було взято під варту з можливістю внесення майже 350 млн грн застави.

Зазначається, що прокурор та адвокати подали апеляційні скарги. Перший просив збільшити розмір застави до 700 млн грн, а захист - скасувати ухвалу Печерського суду.

На засіданні захисники Мазепи знову заявили про необґрунтованість підозри, а також про те, що справу має розслідувати не Державне бюро розслідувань, оскільки Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру не є правоохоронним органом.

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Також адвокати заявили про упередженість суду першої інстанції. Мовляв, свідченням є і прийнята ухвала, яка "переписана з підозри". Її просили скасувати як незаконну.

На запитання суддів про те, чим обґрунтований розмір застави, про який просить обвинувачення, прокурор відповів, що враховані ризики та майновий стан підозрюваного.

Сторона обвинувачення додала, що здатність сплатити заставу забезпечують 150 обʼєктів нерухомого майна, низка дорогих активів та автомобілі Мазепи.

Так, суд задовольнив скаргу адвокатів Мазепи частково: бізнесмена залишили під вартою до 27 лютого, але зменшили заставу до 21 млн грн.

Справа Ігоря Мазепи - останні новини

29 листопада Печерський суд Києва обрав запобіжний захід скандальному інвестбанкіру Мазепі. Працівники ДБР спільно з Національною поліцією України викрили та затримали учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської гідроелектростанції.

Згодом ДБР затримало Мазепу та його брата за відчуження земель Київської ГЕС. Ігор Мазепа є засновником інвестиційної компанії Concorde Capital. Його затримання пов'язане з отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка Goodlife Park в районі Вишгороду Київської області.

19 січня Печерський районний суд міста Києва обрав Мазепі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 349 млн грн.

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