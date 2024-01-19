Прокурори просили 700 мільйонів застави.

Печерський районний суд міста Києва у п'ятницю, 19 січня за клопотанням Офісу генерального прокурора (ОГП) обрав запобіжний захід інвестиційному банкіру, засновнику компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 349 мільйонів гривень. Про це повідомили в ОГП.

Там зазначили, що за клопотанням Офісу підозрюваного взято під варту строком на 60 діб.

Таким чином суд частково задовольнив клопотання прокурорів, які просили 700 мільйонів застави за визволення Мазепи.

Відео дня

Справа Ігоря Мазепи

Напередодні Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало бізнесмена Ігоря Мазепу та його брата за відчуження земель Київської ГЕС. Ігор Мазепа є засновником інвестиційної компанії Concorde Capital. Його затримання пов'язане з отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка Goodlife Park у районі Вишгороду Київської області.

29 листопада 2023 року працівники ДБР спільно з Нацполіцією України викрили та затримали учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС.

Згодом Ігор Мазепа дав коментар з приводу підозри та обрання йому запобіжного заходу. За його словами, ніяких схем не було. Мовляв, таким самим шматом землі володіють ще сотні людей, при цьому серед них є і ті, хто від листопада перебуває у СІЗО за аналогічною підозрою.

Вас також можуть зацікавити новини: