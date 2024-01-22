У прес-службі компанії Concorde Capital підтвердили, що згорів родинний будинок Мазепи на Чернігівщині.

Уночі 22 січня згорів заміський будинок Ігоря Мазепи, що затриманий за підозрою в махінаціях із землям Київської ГЕС. Як повідомили джерела видання LB.ua, це сталося в селі Картовецьке Чернігівської області.

Будинок був обладнаний системами спостереження, тому наразі причини пожежі встановлюються. За попередніми даними, постраждалих немає.

Згодом у прес-службі компанії Concorde Capital підтвердили, що згорів родинний будинок Мазепи на Чернігівщині.

Справа бізнесмена Мазепи - деталі

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало бізнесмена Ігоря Мазепу та його брата за відчуження земель Київської ГЕС. Ігор Мазепа є засновником інвестиційної компанії Concorde Capital. Його затримання пов'язане з отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка Goodlife Park у районі Вишгороду Київської області.

29 листопада 2023 року працівники ДБР спільно з Нацполіцією України викрили та затримали учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС.

Печерський районний суд міста Києва 19 січня за клопотанням Офісу генерального прокурора (ОГП) обрав запобіжний захід інвестиційному банкіру, засновнику компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 349 мільйонів гривень.

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