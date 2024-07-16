Проходження ВЛК є другим кроком для оновлення інформації про конкретного громадянина.

В Україні на тлі війни проти РФ було посилено закон про мобілізацію. Військовозобов'язані мають оновити свої дані. Народна депутатка України, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз заявила в етері "КИЇВ24", що результати військово-лікарської комісії є актуальними, якщо вона була пройдена протягом року.

"Вам не потрібно його додатково проходити. Тобто якщо ви ще оновлювали свої дані через ТЦК чи навіть ще до зміни закону і відповідно ви проходили ВЛК, то вам це ВЛК, якщо йому ще не сплив термін 1 рік, оновлювати не потрібно. Чи може вам ТЦК, виключно ТЦК, надсилати сповіщення маючи після оновлення даних направлення на ВЛК поштою за вказаною вами контактною інформацією? Може", - додала нардепка.

Як вона пояснила, проходження ВЛК є другим кроком для оновлення інформації про конкретного громадянина, якою буде оперувати Генеральний штаб та Міністерство оборони. Якщо у особи немає актуальної інформації ВЛК, то така людина може отримати сповіщення про його проходження.

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"Після проходження ВЛК якщо у вас немає відстрочки, бронювання чи інших форматів, які дозволяють вам засвідчити, що ви не підпадаєте під мобілізацію, цілком логічним і можливим є третій крок щодо мобілізації. Після оновлення даних той масив актуальної інформації, якою буде оперувати та аналізувати Генеральний штаб створює підстави для надсилання подібних сповіщень виключно тим, хто буде готовий для того, щоб здійснити ту кількість мобілізованих людей яку потребують сьогодні Збройні сили України до кінця року", - підсумувала Фріз.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, всі військовозобов'язані повинні оновити свої дані до 16 липня. За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено штраф в розмірі 17 000-25 500 гривень.

На військовозобов'язаних українців за кордоном, які не оновили дані у встановлений термін, також накладатимуть адміністративні штрафи. При цьому після 16 липня повістки, надіслані на наявні у ТЦК адреси, вважатимуться врученими, а осіб, які їх проігнорують можуть оголосити у розшук.

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