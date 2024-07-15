'Не на 100%, але непогано': темпи мобілізації в Україні пожвавились, - Reuters

Деякі призовні комісії важко справляються з напливом чоловіків, які прийшли прописатися чи оновити дані до 16 липня.

Мобілізація в Україні пожвавлюється, попри відсутність ентузіазму серед військовозобов'язаних.

Як пише Reuters, українці намагаються уникнути зустрічі з працівниками ТЦК. Побачивши на околиці Києва військовий патруль, який роздавав повістки один чоловік прослизнув до сусіднього магазину. Інший відмовився навіть зупинитися на прохання офіцерів. Інші мовчки погодилися взяли повістки.

Українські чоловіки менш прагнуть воювати, ніж раніше, сказав офіцер ТЦК з позивним "Фантомас".

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"Зараз, наскільки мені відомо, більшість черги до призовних пунктів - це люди, які хочуть отримати певне звільнення від бойових дій", - сказав він.

Громадський ентузіазм щодо військової служби слабшає. Військові аналітики описують відновлення особового складу військ як одну з головних проблем Києва на полі бою.

Президент Володимир Зеленський у квітні знизив призовний вік до 25 років з 27 років і підписав зміни в закон про мобілізацію, які набули чинності в травні, зобов’язавши чоловіків віком до 60 років оновлювати особисті дані в пунктах призову або онлайн.

Попри те, що дані про вербування залишаються секретними, деякі політичні та військові чиновники заявили, що зміни працюють. Мобілізація набирає обертів.

Українські військові повідомили Reuters у письмовій заяві, що рівень призову збільшився більш ніж удвічі в травні та червні порівняно з попередніми двома місяцями, не надавши цифр. Речник військових Богдан Сеник назвав це "позитивною тенденцією". Середній вік мобілізованого залишився незмінним – близько 40 років.

Демобілізація

Зміцнені довгостроковою затримкою допомоги Заходу, українські війська місяцями боролися за те, щоб утримати лінію проти російських військ, що просувалися на сході.

Багато втомлених військовослужбовців відчайдушно бажають демобілізації після більш ніж двох років фактично безперервної служби. Втім, термінів щодо демобілізації ніхто не може окреслити.

Роман Костенко, секретар парламентського комітету з національної оборони, оцінив, що військові могли б залучити 200 тисяч новобранців до кінця року, якщо процес продовжуватиметься нинішніми темпами.

Це, за його словами, могло б дозволити Україні розглянути законодавство про демобілізацію деяких військ, хоча міністр внутрішніх справ попередив, що це без заміни пропорційної їх частини може послабити фронт.

Матьє Булег, оборонний аналітик вашингтонського Центру аналізу європейської політики, сказав, що оцінка в 200 тисяч є обнадійливою, але важливішим завданням буде їх навчання та правильний розподіл на фронт.

"Україні потрібно розумно та ефективно інвестувати людський капітал туди, де він потрібен. Тому що якщо ви можете змусити будь-кого водити вантажівку чи чистити туалети, але ви не можете отримати ефективних бійців так легко", - сказав він.

Росія, тим часом, набирає близько 30 000 військових на місяць для своїх військових зусиль, зазнаючи при цьому "дуже великих" втрат, заявив у вівторок високопоставлений чиновник НАТО . Він додав, що Москві не вистачає боєприпасів і військ для початку великого наступу.

Громадські побоювання

Деякі призовні комісії важко справляються з напливом чоловіків, які прийшли прописатися чи оновити дані до 16 липня.

"Людей приходить більше, ніж ми можемо прийняти. Іноді обробка затягується до 1 години ночі", - сказав заступник начальника призовної служби, де працює "Фантомас".

Чиновник, який побажав залишитися анонімним сказав, що "дуже, дуже велика" частина чоловіків вимагає звільнення. Втім, мобілізація йде за планом, переконує він.

"Ми виконуємо поставлені завдання. Не сказав би на 100%, але непогано", - сказав співрозмовник агенції.

Повідомлення про призовну корупцію та кадри сутичок у соціальних мережах між рекрутерами та громадянами зіпсували громадські настрої напередодні весняних змін у законі про мобілізацію.

У квітневому опитуванні, проведеному на замовлення громадського мовника "Суспільне", близько 50% українців сказали, що вважають, що мобілізація проходить погано, а 60% сказали, що негативно сприймають призовні комісії.

Зіштовхнувшись із спротивом громадськості, законодавці не запровадили суворіших санкцій проти осіб, які ухиляються від призову в армію, у рамках реформи.

"Фантомас", який був поранений на сході України минулого року, сказав, що 70% його взаємодії з людьми, до яких він звертається на вулиці, є позитивними. Він та інші військові чиновники стверджують, що гострі конфлікти трапляються рідко, часто вириваються з контексту та використовуються проросійськими користувачами для дискредитації вербувальників, але їм вдалося притупити ентузіазм.

Він зізнався, що одного разу на нього напали в патрулі, але він відмовився давати відсіч, боячись потрапити на камеру.

"Та частина, де я буду захищатися, увійде у відео, і воно стане вірусним", - сказав він.

Мобілізація в Україні - останні новини

До 7 мільйонів українців не встигнуть оновити данні в ТЦК. Про це заявив член комітету Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Олег Синютка.

За його словами, для того, аби людина була готова служити, її треба мотивувати, а не залякувати.

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