Людей просять зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

У Київській області сьогодні можуть лунати вибухи через ліквідацію вибухонебезпечних предметів. Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації у Telegram.

Зокрема, на Київщині знищують вибухонебезпечні предмети.

"У Вишгородському районі сьогодні, 21 березня, пройде ліквідація ВНП. Може бути гучно", - йдеться у повідомленні.

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Громадянам радять зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

Під Києвом "приземлили" безпілотник - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вдень 20 березня у Київській області оголосили повітряну тривогу, але її причина буле невідома.

Згодом в КМВА повідомили, що північніше Києва зафіксували російський безпілотник. Силами і засобами ППО ціль була знищена.

Атака дронів 17 березня - подробиці

17 березня Росія атакувала Україну дронами. Під час повітряної тривоги в небі над Дніпропетровщиною збили 3 ворожі безпілотники. Однак два БПЛА поцiлили в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську.

Наступного дня ввечері окупанти спрямували іранські дрони-камікадзе у напрямку Києва. На щастя, українській ППО вдалося їх знищити.

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