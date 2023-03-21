У Київській області сьогодні можуть лунати вибухи через ліквідацію вибухонебезпечних предметів. Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації у Telegram.
Зокрема, на Київщині знищують вибухонебезпечні предмети.
"У Вишгородському районі сьогодні, 21 березня, пройде ліквідація ВНП. Може бути гучно", - йдеться у повідомленні.
Громадянам радять зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.
Під Києвом "приземлили" безпілотник - що відомо
Як повідомляв УНІАН, вдень 20 березня у Київській області оголосили повітряну тривогу, але її причина буле невідома.
Згодом в КМВА повідомили, що північніше Києва зафіксували російський безпілотник. Силами і засобами ППО ціль була знищена.
Атака дронів 17 березня - подробиці
17 березня Росія атакувала Україну дронами. Під час повітряної тривоги в небі над Дніпропетровщиною збили 3 ворожі безпілотники. Однак два БПЛА поцiлили в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську.
Наступного дня ввечері окупанти спрямували іранські дрони-камікадзе у напрямку Києва. На щастя, українській ППО вдалося їх знищити.