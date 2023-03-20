Це сталося під час останньої повітряної тривоги у столиці.

У понеділок, 20 березня, під Києвом збили ворожий безпілотник. Це сталося під час оголошеної повітряної тривоги.

Як повідомили у КМВА, ворожий повітряний об'єкт "приземлили" північніше Києва.

"Під час крайньої повітряної тривоги в повітряному просторі північніше Києва був виявлений ворожий об’єкт типу БПЛА. Силами і засобами ППО ціль була знищена. В черговий раз дякуємо нашій протиповітряній обороні", - йдеться у повідомленні.

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Киян закликали чітко та неухильно дотримуватися вимог щодо порядку дій у разі отримання сигналу про загрозу повітряних ударів та прямувати в укриття.

Загроза повітряних ударів: останні новини

Вранці у понеділок, 20 березня, у всіх областях України оголошували повітряну тривогу. Це пов'язано зі злетом російського винищувача МіГ-31К, який здатний нести гіперзвукові ракети "Кинджал". Втім, пусків ракет, на щастя, не було.

В обідню пору повітряну тривогу оголосили у Київській області. Про причини повідомили тільки зараз.

За даними генерала Наєва, основна мета Росії під час завдання ракетних ударів по українській території - гуманітарна катастрофа шляхом знищення об'єктів критичної інфраструктури.

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