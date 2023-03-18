За попередніми даними, обійшлося без жертв та руйнувань.

Ввечері 18 березня російські окупанти спрямували дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed у напрямку Києва, однак протиповітряній обороні вдалося їх знищити.

"Ворог в черговий раз запустив в напрямку Києва баражуючі боєприпаси Shahed. Силами нашої ППО усі повітряні цілі знищені. Вкотре дякуємо їм за відмінну роботу", - сказав начальник КМВА Сергій Попко.

За попередніми даними, обійшлося без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється.

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Дронова атака Росії 17 березня - деталі

17 березня у Київській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях станом на 21.30 було оголошено повітряну тривогу, потім вона перемістилась й на захід.

Військові з повітряного командування "Схід" знищили в небі над Дніпропетровщиною 3 ворожі безпілотники. Однак два БПЛА поцiлили в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську.

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