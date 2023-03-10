У Вишгородському районі Київської області сьогодні через роботу саперів можуть лунати вибухи. Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.
"На території Вишгородського району сьогодні, 10 березня, проводяться роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в області може бути гучно", - йдеться у повідомленні.
В ОВА жителям області радять зберігати спокій, бути обачними та довіряти інформації лише з офіційних джерел.
Ракетний удар по Києву 9 березня
У ніч проти 9 березня по всій Україні оголосили маштабну повітряну тривогу, під час якої росіяни вдарили ракетами по Києву.
Внаслідок атаки у столиці постраждали двоє людей, а 40% споживачів залишилися без опалення.
Згодом стало відомо, що Росія вдарила по Києву ракетою "Кинджал".