Жителям області радять зберігати спокій, бути обачними та довіряти інформації лише з офіційних джерел.

У Вишгородському районі Київської області сьогодні через роботу саперів можуть лунати вибухи. Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

"На території Вишгородського району сьогодні, 10 березня, проводяться роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в області може бути гучно", - йдеться у повідомленні.

В ОВА жителям області радять зберігати спокій, бути обачними та довіряти інформації лише з офіційних джерел.

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Ракетний удар по Києву 9 березня

У ніч проти 9 березня по всій Україні оголосили маштабну повітряну тривогу, під час якої росіяни вдарили ракетами по Києву.

Внаслідок атаки у столиці постраждали двоє людей, а 40% споживачів залишилися без опалення.

Згодом стало відомо, що Росія вдарила по Києву ракетою "Кинджал".

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