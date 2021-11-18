Тривога буде навчальною.

У четвер, 18 листопада, в низці українських міст лунатимуть сирени. Це спрацює централізована система оповіщення населення про надзвичайні ситуації.

Про це йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

Такі навчальні сигнали сьогодні, зокрема, зможуть почути люди в Ужгороді, на Івано-Франківщині, у Черкасах, Житомирі, в Хмельницькій та Київській областях.

Час для кожного населеного пункту буде різним. Так, наприклад, у Броварах Київської області сирена лунатиме у проміжку з 13:00 до 15:00.

Усі сигнали подаватимуться з міських гучномовців безперервною тривалістю близько 3 хвилин. Їх можуть вмикати й підприємства, спецтранспорт поліції чи надзвичайники.

При цьому якщо тривога не навчальна, сирена лунатиме довше, без перерви. В такому випадку варто увімкнути радіоприймач або телевізор, де транслюватиметься повідомлення про небезпеку. Після сирен може також лунати звернення до населення. Окрім сирени, сповіщання можуть надійти й на стаціонарні чи мобільні телефони.

Загалом такі сигнали мають сповіщати людей про певні надзвичайні події - землетруси, цунамі, небезпечні для населення вибухи тощо. Зокрема, в Україні справжні тривожні сигнали вмикали через війну на Донбасі. Наприклад, у Маріуполі, який бойовики обстрілювали з "Градів".

Як повідомляв УНІАН, жителі міста в Норвегії сприйняли звук сирени за сигнал про початок війни з Росією. А в Неаполі мафія забороняє працівникам швидкої допомоги вмикати сирени.

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Автор: Катерина Комолова