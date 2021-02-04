Водій викликав поліцію, щоб правоохоронці безпечно вивезли його з району.

Водії швидкої допомоги в Неаполі вимагають захисту поліції після того, як місцева мафія наказала їм не використовувати свої сирени та проблискові вогні.

Читайте такожУ США кількість вбивств минулого року побила рекорди останніх десятилітьПро це пише The Times.

Швидку допомогу, яка їхала на виклик з увімкненою сиреною, оточили двоє чоловіків на великому мотоциклі, які вдарили у вікно.

"Ви не зрозуміли, що не можете тут використовувати свою сирену? Вимкніть це, інакше ми вас застрелимо", - сказав один із чоловіків водієві.

Водій викликав поліцію, щоб правоохоронці безпечно вивезли його з району.

Відзначається, що клани мафії Каморри з Неаполя не люблять сирени та вогні швидкої допомоги, оскільки їх можна прийняти за приїзд поліцейських машин та перервати бізнес наркоторговців.

Вам може бути цікаво

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН