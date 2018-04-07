Жителі міста у Норвегії сприйняли звук сирени за сигнал про початок війни з Росією

Причини увімкнення сирени досі не встановили.

Мешканці норвезького міста Вадсе неподалік від кордону з Росією почули сирену і подумали, що вона сигналізує початок війни з РФ

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на місцеву телерадіокомпанію NRK.

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"Сирена увімкнулася близько 23.50 за місцевим часом. Її звук лунав протягом приблизно 15 хвилин, доки власник старої пожежної станції, де розташована сирена, не прибув на місце і не вимкнув її", - повідомляє видання.

За цей час до надзвичайних служб міста надійшла низка дзвінків від стурбованих мешканців.

"Багато хто припустив найгірше, наприклад, війну" - розповів офіцер поліції Ян-Олаф Шойлберг.

Як зазначається, у місті встановлені декілька сирен, однак увімкнулася лише одна з них. Причини увімкнення сирени досі не встановили.

Телерадіокомпанія відзначає, що за ясної погоди з міста Вадсе добре видно територію Росії, зокрема, напівзруйнований ядерний завод, і коли вмикаються сирени, багато мешканців думають про східного сусіда.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня жителям Гаваїв розіслали попередження про загрозу ракетного удару, їх закликали негайно ховатися в укриття. Пізніше з'ясувалося, що це помилка.