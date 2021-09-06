На Закарпатті рятувальник ДСНС освідчився коханій під завивання сирени пожежного автомобіля (фото)

Під завивання сирени пожежного автомобіля, з великим букетом троянд та на одному коліні, чоловік запропонував своїй дівчині стати його дружиною.

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