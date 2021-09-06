Командир відділення державного пожежно-рятувального поста села Колочава, що на Закарпатті, Іван Іваниш зробив пропозицію своїй коханій дівчині.
Про романтичний вчинок розповіли в Управлінні ДСНС Закарпаття на своїй сторінці у Facebook.
"Не лише героїчні, а й романтичні! Завивання сирени, пожежний автомобіль та врешті-решт оcвідчення у коханні та пропозиція поєднати долі навіки. Саме таку пропозицію руки та серця влаштував для своєї коханої, вчительки інформатики Синевирської школи Антоніни Матійчин, командир відділення державного пожежно-рятувального поста с. Колочава Іван Іваниш", - йдеться у дописі рятувальників.
Звісно, дівчина сказала "Так!"