За словами речника Міноборони, головними темами "Рамштайну" стали системи ППО, дрони та далекобійні ракети.

Однією з головних тем 19-го засідання країн-партнерів України у форматі "Рамштайн", яке пройшло 14 лютого, стало постачання ЗСУ систем ППО та ракет до них. Про це заявив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк в ефірі телемарафону.

За його словами, позитивні новини стосовно цього є, але озвучувати їх поки що не варто.

"Не секрет, що посилення протиповітряної оборони України – це одна з нагальних вимог України. Постійно серед переліку потреб України ракети для систем ППО, нові системи. Результатом цього "Рамштайну" стане та кількість систем і ракет, які нададуть Україні. Не буде доцільно розкривати якісь цифри, часто ми не публікуємо дані навіть коли системи вже приїжджають до нас. Але тут потрібно відзначити, що на протиповітряній обороні був фокус уваги", – сказав Павлюк.

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Він також додав, що однією з тем "Рамштайну" стало виділення Україні далекобійних ракет для більш вдалого знищення окупантів в тилу, їхніх логістичних шляхів, складів і командних пунктів.

"І на цьому Рамйштані партнери самі говорять про необхідність для України надати озброєння, яке забезпечить глибину ураження. У нас є повне розуміння, що це є частиною знекровлення нашого ворога і тому це обговорення стало частиною вчорашнього Рамштайну. Наші партнери чудово розуміють, що нам потрібно, яке саме озброєння тощо", – сказав Павлюк.

"Рамштайн": головні новини

Глава української розвідки Кирило Буданов згадав про "таємницю", коментуючи поставки ракет Україні. За його словами, йдеться про пристойну кількість.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, ППО України після засідання "Рамштайну" сильно посилять - очікується, що партнери дадуть ще більше систем і ракет. Водночас обсяги ймовірних поставок чиновник не став деталізувати.

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