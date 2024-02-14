Наразі тривають обговорення як найкраще забезпечити постійну і стійку підтримку України у військовому плані.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував ідею інтеграції формату "Рамштайн", який опікується наданням Україні військової допомоги, під егіду Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу. Зокрема, він прокоментував повідомлення про можливість зміни формату надання Україні військової допомоги (Рамштайн) і що НАТО може на себе перебрати координацію цих питань.

"У першу чергу, я думаю, що Контактна група з питань оборони України або формат "Рамштайн" має великий успіх. Було мобілізовано підтримку від союзників і партнерів НАТО. Коли мова йде про військову підтримку, ми маємо пам'ятати, що 99% військової підтримки надійшло до України від союзників НАТО, у тому числі від Швеції, яка стане повноправним членом", - сказав Столтенберг.

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При цьому, генеральний секретар Альянсу додав, що постійно обговорюються шляхи, аби забезпечити, щоби підтримка України була стійкою та організована у найкращий спосіб. Він нагадав, що сьогодні відбудеться нова зустріч у форматі "Рамштайн", але не може сказати більше деталей.

"Обговорення тривають, але, мета, звісно, полягає у тому, щоби забезпечити продовження надання нами підтримки для України у найбільш кращий та максимально надійний спосіб", - сказав Столтенберг.

Війна в Україні - військова допомога

Раніше німецька газета Handelsblatt повідомила, що НАТО планує взяти на себе координацію постачання зброї в Україну, незважаючи на те, що альянс завжди вважав допомогу Києву питанням суверенних рішень країн-членів і двосторонніх домовленостей, а не своєю програмою.

Керівництво Альянсу вважає за доцільне інтегрувати формат "Рамштайн" у власні структури, щоб убезпечити себе від можливих політичних змін у Вашингтоні. У НАТО, за даними видання, все більше сумніваються, що США продовжать постачати озброєння Україні, якщо перемогу на виборах у листопаді здобуде колишній американський президент Дональд Трамп.

Нещодавно Столтенберг закликав Дональда Трампа не підривати систему стримування Альянсу.

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