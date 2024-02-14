Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував ідею інтеграції формату "Рамштайн", який опікується наданням Україні військової допомоги, під егіду Альянсу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу. Зокрема, він прокоментував повідомлення про можливість зміни формату надання Україні військової допомоги (Рамштайн) і що НАТО може на себе перебрати координацію цих питань.
"У першу чергу, я думаю, що Контактна група з питань оборони України або формат "Рамштайн" має великий успіх. Було мобілізовано підтримку від союзників і партнерів НАТО. Коли мова йде про військову підтримку, ми маємо пам'ятати, що 99% військової підтримки надійшло до України від союзників НАТО, у тому числі від Швеції, яка стане повноправним членом", - сказав Столтенберг.
При цьому, генеральний секретар Альянсу додав, що постійно обговорюються шляхи, аби забезпечити, щоби підтримка України була стійкою та організована у найкращий спосіб. Він нагадав, що сьогодні відбудеться нова зустріч у форматі "Рамштайн", але не може сказати більше деталей.
"Обговорення тривають, але, мета, звісно, полягає у тому, щоби забезпечити продовження надання нами підтримки для України у найбільш кращий та максимально надійний спосіб", - сказав Столтенберг.
Війна в Україні - військова допомога
Раніше німецька газета Handelsblatt повідомила, що НАТО планує взяти на себе координацію постачання зброї в Україну, незважаючи на те, що альянс завжди вважав допомогу Києву питанням суверенних рішень країн-членів і двосторонніх домовленостей, а не своєю програмою.
Керівництво Альянсу вважає за доцільне інтегрувати формат "Рамштайн" у власні структури, щоб убезпечити себе від можливих політичних змін у Вашингтоні. У НАТО, за даними видання, все більше сумніваються, що США продовжать постачати озброєння Україні, якщо перемогу на виборах у листопаді здобуде колишній американський президент Дональд Трамп.
Нещодавно Столтенберг закликав Дональда Трампа не підривати систему стримування Альянсу.