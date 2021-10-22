Зазначається, що ціну тестування визначить регіональний Центр оцінювання якості освіти до 20 грудня 2021 року.

У 2022 році в Україні пробне Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) пройде 19 та 26 березня 2022 року.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

19 березня відбудуться тести з української мови, української мови та літератури.

відбудуться тести з української мови, української мови та літератури. 26 березня відбудеться з одного із цих предметів: історія України, математика (+ завдання рівня стандарту), біологія, географія, фізика, хімія, іноземні мови (англійська, іспанська, німецька та французька).

Окрім того, зареєструватися абітурієнт може на пробні іспити з 5−22 січня 2022 року. Зокрема, це зробити можна сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Результати пробного ЗНО-2022 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі, будуть опубліковані на їхніх інформаційних сторінках. Також 25 березня абітурієнти зможуть дізнатися результати з української мови, української мови та літератури. А от з інших навчальних предметів - 1 квітня.

Зазначається, що ціну тестування визначить регіональний Центр оцінювання якості освіти до 20 грудня 2021 року.

Нагадаємо, в Україні затвердили умови вступу до ВНЗ у 2022 році, які повинні знати усі абітурієнти.

Зазначимо, як писав УНІАН, в Чернігівському університеті на вчителя фізики навчається один студент.

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Автор: Вікторія Гордієнко