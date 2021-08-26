З наступного року саме Міністерство охорони здоров'я визначатиме пріоритетні спеціальності для підготовки в інтернатурі, виходячи з кадрових потреб держави.

З 1 січня 2022 року діятимуть нові правила проходження інтернатури.

Про це інформує прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

"Ми запроваджуємо керовану систему підготовки лікарів-інтернів, аби Україна у разі настання кризи знов не опинилась без фахівців потрібних професій. З наступного року саме Міністерство охорони здоров'я визначатиме пріоритетні спеціальності для підготовки в інтернатурі, виходячи з кадрових потреб держави. Так само ми будемо затверджувати перелік спроможних баз стажування лікарів-інтернів", - коментує наказ міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Серед основних змін, які чекатимуть на випускників закладів вищої освіти (ЗВО): конкурс за рейтингом - буде враховуватись середній бал, результати КРОК-2 та об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту; електронна система відповідного рейтингового розподілу – випускник ЗВО самостійно обиратиме бажану спеціальність, базу стажування та заклад вищої освіти, де проходитиме підготовку в інтернатурі, а також визначає свої пріоритети серед них (можливо визначити ТОП-5).

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Зазначається, що тепер саме МОЗ спільно з Національною служби здоров'я України та ЗВО щорічно розроблятиме критерії визначення баз стажування та визначатиме їх перелік – майбутні лікарі проходитимуть підготовку в інтернатурі лише у спроможних закладах охорони здоров’я, де можна отримати сучасні знання та необхідні практичні навички.

Державне замовлення на підготовку лікарів-інтернів також буде формувати МОЗ з урахуванням реальних кадрових потреб галузі.

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Автор: Леся Лещенко