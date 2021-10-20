За словами експертів, щороку тенденція на природничі спеціальності зменшується. А студент каже, що за зарплату 6 тисяч "вчителю немає взагалі на що жити".

У Національному університеті "Чернігівський колегіум" імені Тараса Шевченка на вчителя фізики цьогоріч навчається лише один студент.

Як розповів у сюжеті Суспільного завідувач кафедри фізики та астрономії Юрій Дятлов каже, що тенденція до зменшення абітурієнтів на природничі науки розпочалася на початку 2000-х.

У 2006-2007 роках із кафедри фізики цього вишу випустилися останні великі групи, загалом приблизно 40 людей, каже він.

"Вони розуміють, що навчатись буде складно, а перспективи не захмарні. Вчительські спеціальності потроху-потроху відходять. Вони не в пріоритеті", – сказав він.

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Єдиного першокурсника звуть Ростислав Корнієнко, він розповідає про свій вступ: "Страшні в мене результати, 103 бали із ЗНО. Чесно кажучи, це було майже спонтанно. Взагалі, в школі класу до 11-го я фізику не любив. Але під кінець школи я вирішив, що, все ж таки, хочу піти на фізику".

Чи буде Ростислав працювати вчителем, поки не знає: "Ну, то вже, як життя покаже. Я вважаю, якщо зарплата 6 тисяч, то вчителю немає взагалі, на що жити тоді. Тому так мало їх зараз є".

Як наголошують журналісти, в "Чернігівський колегіум" на вчителів хімії цього року вступили – 3 студенти, інформатики – 6, математики – 10.

Через малу кількість охочих навчатися на вчителів природничих наук, на Чернігівщині нестача педагогів, каже начальник Управління освіти і науки облдержадміністрації Микола Конопацький. Найбільший недобір – у сільських школах, де зарплата вчителя без стажу та доплат "на руки" становить близько 7 тисяч гривень.

"Найбільше проблематика з учителями природничо-математичного циклу, природничих наук. Математики, фізики, хімії й біології. У нас до 5% учителів суміжних спеціальностей. І 21% учителів пенсійного віку. Це які вже сьогодні працюють у сільській місцевості в більшості. А вступ до вузів практично нульовий", – говорить Микола Конопацький.

За його словами, в області не вистачає приблизно 20 вчителів природничих наук.

"Ми мали на кінець року 168 вакансій заявлених, сьогодні їх 42. Прилизно половина – це природничо-математична галузь", – каже він.

Зазначимо, ще минулого року Львівський університет Івана Франка припинив готувати вчителів фізики. Відомо, що виш закрив освітню програму через непопулярність професії вчителя фізики серед абітурієнтів.

Як писав УНІАН, раніше Верховний суд поставив під сумнів всі дипломи про вищу освіту за останні два роки.

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Автор: Вікторія Гордієнко