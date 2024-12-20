Ворожі безпілотники заходили на столицю хвилями.

Вночі російські окупанти кількома хвилями запускали ударні безпілотники по Києву.

Про це йдеться у повідомленні КМВА. "Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі. Силами та засобами ППО усі російські дрони, які загрожували Києву, були вчасно виявлені і знешкоджені на підступах до міста та на території столиці", - деталізувала столична влада.

Внаслідок атаки російських дронів, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Деснянському р-ні столиці на територію нежитлової забудови. "Інформації щодо критичних руйнувань, пожежі чи потерпілих не надходило", - уточнили в КМВА.

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Війна в Україні: новини

Російськи диктатор Путін використовує ракету "Орешник" як пропагандистський інструмент, тому він знову може вдарити нею по Україні, щоб підтримувати свій імідж і всіх залякувати, про це сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Збройні сили РФ застосували проти України вже все, що в них є, але від російського диктатора Володимира Путіна можна очікувати чого завгодно, тож не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги, попередив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк 14 грудня.

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