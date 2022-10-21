Якщо питання оплати за роботу Starlink знову порушуватиметься, в України є щонайменше три джерела фінансування.

Українські високопосадовці перебувають у прямому контакті з американським бізнесменом Ілоном Маском, щоб знайти вихід зі спірної ситуації щодо оплати роботи терміналів Starlink в Україні.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Politico.

"Я знаю, що у нас не буде проблем з підтримкою служби (терміналів Starlink – ред.) в робочому стані", – наголосив Резніков.

Відео дня

При цьому, міністр оборони послався на "особисте спілкування" між віце-прем'єр-міністром, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим і бізнесменом Ілоном Маском.

За словами глави Міноборони, Михайло Федоров "відповідає за цифровізацію і має прямий зв'язок із Ілоном Маском".

"У них особисте спілкування, і Михайло дуже позитивно оцінив ситуацію під час останнього обговорення цього питання", – додав Резніков.

Водночас, якщо питання оплати за роботу Starlink знову буде підніматися, в України є щонайменше три джерела фінансування: пакети допомоги від Пентагону, Європи і приватні донори. Однак Україна продовжить спілкування на технічному рівні з компанією Ілона Маска, незалежно від фінансування.

Робота Starlink в Україні

Після початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого 2022 року Україні було передано щонайменше 20 тисяч супутникових одиниць Starlink.

У середині жовтня стало відомо, що компанія Ілона Маска SpaceX зверталася до Міністерства оборони США з проханням профінансувати послуги супутникових інтернет-терміналів Starlink в Україні.

Однак буквально на наступний день після появи цієї інформації в ЗМІ американський бізнесмен заявив, що продовжить фінансувати Starlink в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: